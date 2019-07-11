Американские военные считают, что северокорейские ракеты "Хвасон-15" могут достичь США

Командование Вооруженных сил США в Республике Корея считает, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-15" способна нанести удар по территории США, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Такая оценка американских военных содержится в ежегодном журнале "2019 Strategic Digest", издании Командования сил ООН, Командования ВС США в Республике Корея и Объединенных сил Республики Корея и США.

"МБР "Хвасон-15" может достичь любой точки на территории материковой части США", - говорится в публикации. КНДР также обладает двумя другими комплексами МБР: "Хвасон-13" дальностью 5,5 тыс. км и "Хвасон-14", максимальная дальность полета которой составляет 12,87 тыс. км, добавляет издание.

В Командовании ВС США в Республике Корея подчеркнули, что несмотря на распоряжение лидера КНДР Ким Чен Ына об уничтожении полигона для ракетных и ядерных испытаний, все еще предстоит большая работа для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В ноябре 2017 года Пхеньян испытал ракету нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В апреле прошлого года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности, отдав предпочтение развитию социалистической экономики. В мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. В 2016-2017 годах КНДР осуществила около 40 запусков баллистических ракет. Последний раз КНДР провела ракетные испытания в мае текущего года, тогда Пхеньян осуществил запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря, которые пролетели расстояние от 70 до 200 км и упали в море.

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