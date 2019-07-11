Китай может отменить пошлины на товары из США в случае запроса от компаний

11 июля 2019 14:49 (UTC+04:00)

Китайские власти рассматривают недавно объявленную Белым домом отмену пошлин на 110 позиций продукции из КНР как "регулярную практику" и готовы пойти на ответный шаг после поступления запроса от заинтересованных в этом предприятий. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Насколько мы понимаем, речь идет о регулярной практике американской стороны по отмене существующих тарифов, - отметил он на еженедельной пресс-конференции. - Китай создал аналогичный механизм и будет вносить изменения в пошлины на продукцию и услуги других государств в соответствии с запросом компаний".

Гао Фэн не уточнил, от каких именно предприятий можно ожидать поступление заявок.

Он добавил, что увеличение импорта аграрной продукции из Соединенных Штатов в Китай возможно лишь в случае, если Вашингтон на равноправной основе удовлетворит требования китайской стороны.

"Торговля сельхозпродукцией между Китаем и Соединенными Штатами - важная проблема, требующая дальнейших обсуждений. Надеюсь, что мы сможем урегулировать ее на равноправной основе, проявляя друг к другу взаимное уважение", - сообщил он на еженедельной пресс-конференции в ответ на вопрос западного журналиста о том, могут ли китайские власти начать закупать сельхозтовары из США в обмен на снятие давления на китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei ("Хуавэй").

По словам представителя, в сфере международной торговли аграрной продукцией Китай и Соединенные Штаты "выгодно дополняют друг друга".

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