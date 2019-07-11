Ким Чен Ын стал официальным главой государства согласно обновленной Конституции

11 июля 2019 15:22 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын официально стал главой государства после внесения поправок в конституцию страны. Как сообщило в четверг агентство Рёнхап, полный текст основного документа страны опубликован на портале "Нэнара" ("Моя страна"). Ранее номинальным главой государства считался председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, хотя в действительности лидером государства являлся Ким Чен Ын, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно 100-й статье обновленной Конституции, "председатель Государственного совета КНДР является ее верховным лидером, представляющим государство". Ранее репрезентативные функции были формально возложены на председателя президиума Верховного народного собрания КНДР. Должность сейчас занимает Цой Рён Хэ, сменивший на этом посту Ким Ён Нама на первой сессии ВНС 14-го созыва в апреле.

Предположения о возможных предстоящих изменениях в конституции страны появились после выборов в ВНС 10 марта, поскольку в списке 687 избранных депутатов ВНС не оказалось Ким Чен Ына. 12 апреля была проведена первая парламентская сессия 14-го созыва, где Ким Чен Ын был переизбран председателем Госсовета КНДР. Глава Государственного совета КНДР избирается ВНС. Срок его полномочий совпадает со сроком полномочий текущего состава парламента (пять лет).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Американские военные считают, что северокорейские ракеты "Хвасон-15" могут достичь США
Другие страны 13:05
В Сеуле заявили, что Токио поставлял Пхеньяну подпадающие под санкции товары
Другие страны 11:33
Австралийский студент был выдворен из КНДР за шпионаж
Другие страны 6 июля 14:23
США проинформировали Китай о деталях встречи Трампа и Ким Чен Ына в Пханмунджоме
США 6 июля 06:00
Сеул и Вашингтон не обсуждают возобновление работы Кэсонского технопарка на границе с КНДР
Другие страны 5 июля 12:20
Власти Австралии рекомендовали освобожденному студенту не возвращаться в КНДР
Другие страны 5 июля 11:31
Лента новостей
Из каких стран в Казахстан приходит рабочая сила?
Бизнес 15:40
Минтруда Азербайджана огласило статистику по Государственной службе инспекции
Экономика 15:34
Инвестиции в экономику Казахстана в два раза возрастут
Финансы 15:31
Изменено расписание электричек Баку-Сумгайыт-Баку
Общество 15:31
Азербайджанская нефть значительно подорожала
Энергетика 15:26
Владельцы облигаций SOCAR заработают $13,75 млн (ФОТО)
Экономика 15:23
МИД: Призываем международное сообщество оказать давление на Армению для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Политика 15:21
Агентство по развитию МСБ будет сотрудничать с компанией “Ernst & Young Holdings” (ФОТО)
Экономика 15:17
Российская компания инвестирует $75 млн в узбекский Angren Pack
Бизнес 15:15