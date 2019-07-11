Пять голландских городов претендуют на проведение "Евровидения-2020"

11 июля 2019 16:27 (UTC+04:00)

Пять голландских городов примут участие в борьбе за проведение песенного конкурса "Евровидение-2020". Как сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК), которая отвечает за организацию мероприятия, официальные заявки подали Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение о месте проведения конкурса будет принято в следующем месяце после детального изучения предложений и посещения наиболее перспективных площадок.

Роттердам на данный момент является фаворитом, после того как провинция Южная Голландия пообещала выделить €1 млн на мероприятие в случае победы города. Правительство Нидерландов уже заявило о том, что не намерено спонсировать проведение конкурса.

Ранее не исключалось, что "Евровидение-2020" может пройти в Амстердаме, однако неделю назад власти города заявили, что не намерены принимать конкурс из-за того, что все подходящие площадки будут заняты на время проведения мероприятия.

Нидерланды - одна из семи стран - участниц первого "Евровидения", состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1975 году. Право на проведение мероприятия в 2020 году Нидерланды получили после того, как представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс в этом году.

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