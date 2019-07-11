Десять миротворцев пострадали в результате подрыва на мине в Мали

11 июля 2019 21:41 (UTC+04:00)

Десять сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) пострадали в результате подрыва мины сегодня утром на севере Мали, сообщается в Twitter миссии в этой западноафриканской стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Одна из минозащищенных машин MINUSMA наехала на самодельное взрывное устройство/мину сегодня рано утром в ходе операции за пределами города Кидаль на севере Мали. Согласно предварительные данным, десять миротворцев пострадали, в том числе четверо из них серьезно", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года для выполнения специальных задач в сфере безопасности в Мали. К октябрю 2018 года численность миссии превысила 15 тысяч человек.

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