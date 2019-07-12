Инцидент с опасным веществом произошел на химическом предприятии в Новой Зеландии

12 июля 2019 05:17 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Новой Зеландии и служба спасения прибыли в пятницу на химическое предприятие биотехнологической компании Blis Technologies в городе Данидин для проведения контролируемого взрыва из-за инцидента с опасным веществом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New Zealand Herald.

По ее данным, ранее сотрудники предприятия заметили, что один из контейнеров, в котором содержится нестабильное и опасное вещество для исследования, поврежден. Они связались с экстренными службами, чтобы должным и безопасным образом решить данную проблему.

Полиция подтверждает, что в этом районе работают специальные службы.

"Полиция хотела бы уведомить представителей общественности об оцеплении на юге Данидина, где Пожарная и спасательная служба и Вооруженные силы Новой Зеландии работают в связи с химическим инцидентом", - указано в заявлении правоохранительных органов.

The New Zealand Herald отмечает, что для проведения контролируемого взрыва пришлось эвакуировать людей из ряда близлежащих зданий.

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