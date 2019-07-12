В пострадавших от землетрясения районах Японии туристам предоставят скидки

Министерство туризма Японии планирует предоставлять скидки размером в три тысячи иен (1800 рублей) туристам, которые остановятся в северо-западных районах Японии, пострадавших от землетрясения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает NewsOnJapan.

В июне на северо-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 балла, в ходе которого была объявлена угроза цунами. Пострадали префектуры Ямагата и Ниигата.

С 19 июля всем туристам, которые остановятся в отелях, расположенных в этих регионах, предоставят скидки на проживание. Как сообщает министерство туризма страны, эти меры приняты для поддержки местной туристической индустрии.

На компенсацию было выделено 53 миллиона иен, скидки на проживание будут действовать до тех пор, пока бюджет не закончится.

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