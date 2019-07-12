Более 400 тыс. человек находятся в зоне наводнения на северо-востоке Индии

12 июля 2019 08:58 (UTC+04:00)

Не менее 400 тыс. человек находятся в затопленных районах северо-восточного штата Ассам, где началось мощное наводнение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, в зоне паводка оказались 749 деревень и 17 тыс. га сельскохозяйственных земель, вода постоянно наступает.

Наводнение вызвано сильными ливнями, которые не прекращаются с минувшего воскресенья. Уровень воды в самой крупной реке этой части страны Брахмапутре резко вырос. Стихийное бедствие затронуло 17 из 27 округов Ассама.

Проливные дожди и наводнение нанесли урон инфраструктуре штата, поврежден ряд мостов и дорог. По мнению синоптиков, дожди могут продолжаться еще несколько дней.

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