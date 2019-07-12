Изображение ракеты появится на Монументе Вашингтона в честь годовщины высадки на Луну

Изображение ракеты-носителя Saturn V в натуральную величину спроецируют на Монумент Джорджа Вашингтона - огромный обелиск, расположенный в самом центре Вашингтона, - в честь 50-й годовщины первой высадки человека на Луну, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

На следующей неделе - с 16 по 18 июля - на восточной стороне Монумента Вашингтона, именуемого в народе "карандашом", будет спроецировано 110-метровое изображение ракеты-носителя, с помощью которой США отправили космический корабль Apollo 11 на Луну 16 июля 1969 года.

Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне выступает организатором серии мероприятий, которые пройдут на следующей неделе в центре американской столицы в связи с годовщиной высадки на спутник Земли.

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