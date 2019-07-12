Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Луизиане из-за шторма "Барри"

12 июля 2019 15:32 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближающимся тропическим штормом "Барри". Соответствующее заявление было опубликовано пресс-пулом Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился оказать помощь на федеральном уровне, чтобы поддержать усилия штата и местных властей в чрезвычайных условиях, вызванных тропическим штормом "Барри", - говорится в заявлении.

Как отмечает агентство Reuters, введение режима ЧС президентом позволяет задействовать федеральные ресурсы и финансирование для борьбы со стихией и ее последствиями.

Тропический шторм "Барри" сформировался в четверг в Мексиканском заливе недалеко от побережья штатов Луизиана и Миссисипи. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел режим ЧС в среду на всей территории штата. В ряде прибрежных округов объявлена эвакуация. Ожидается, что в ночь на субботу "Барри" может достигнуть берегов Луизианы и усилится до уровня урагана.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британия допустила увеличение военного присутствия в Персидском заливе
Другие страны 15:59
Узбекистан приобретет суверенные долговые обязательства Китая и США
Финансы 15:54
Изображение ракеты появится на Монументе Вашингтона в честь годовщины высадки на Луну
Другие страны 14:28
Американские технологии будут применять при производстве мяса в Казахстане
Бизнес 11:39
Азербайджан представит в США второй отчет по Целям устойчивого развития
Политика 10:25
Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний
Другие страны 09:44
Лента новостей
Узбекистан увеличит экспорт газа на 15%
Энергетика 16:19
Кувейтские авиалинии начнут перелеты между Баку и Эль-Кувейтом
Экономика 16:17
В Грузии введены скидки для судовладельцев
Финансы 16:12
Французская Wilmotte Associes Architectes планирует участие в проектах SOCAR
Бизнес 16:12
В правила использования государственного флага Азербайджана вносятся уточнения
Политика 16:05
Zenith Energy установила систему Top Drive на суше Азербайджана
Энергетика 16:00
Британия допустила увеличение военного присутствия в Персидском заливе
Другие страны 15:59
В НАТО выразили озабоченность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400
Турция 15:58
Узбекистан приобретет суверенные долговые обязательства Китая и США
Финансы 15:54