Британия допустила увеличение военного присутствия в Персидском заливе

Великобритания обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе после инцидента с британским танкером, заявила официальный представитель правительства Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в районе Ормузского пролива и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

"Мы обсуждаем с США наращивание нашего присутствия на фоне недавних угроз судоходству в этой зоне", - сказала журналистам представитель правительства Британии.

По данным СМИ, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечал телеканал.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.

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