Китай намерен ввести санкции против компаний США, поставляющих оружие Тайваню

Правительство Китая намерено ввести санкции против американских компаний, которые причастны к поставкам вооружений Тайваню. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для защиты национальных интересов, китайская сторона введет санкции в отношении американских предприятий, имеющих отношение к поставкам вооружений Тайваню", - указал он.

"Поставка Соединенными Штатами вооружений Тайваню является серьезным нарушением основополагающих норм международного права и международных отношений. Кроме того, это серьезное нарушение принципа одного Китая, трех совместных коммюнике, а также суверенитета и национальной безопасности КНР", - заявил дипломат.

Профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского министерства обороны, сообщило на прошлой неделе, что США приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также сопутствующее оборудование на $2,2 млрд. Стоимость приобретения танков составила $2 млрд, ПЗРК - $223,5 млн.

По данным газеты South China Morning Post, соответствующую заявку на приобретение новой партии вооружений власти Тайваня направили в США в июне. Они также просили 1240 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW и 409 ПТРК Javelin. Ранее Тайбэй также направлял заявку Пентагону на приобретение партии из не более чем 66 истребителей F-16 в новой современной версии V в связи с необходимостью модернизации устаревающего авиапарка ВВС. Тайваньские власти ожидают ответа США на данные запросы.

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