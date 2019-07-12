Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в производителя систем для беспилотных авто

12 июля 2019 17:52 (UTC+04:00)

Германский автомобильный концерн Volkswagen вложит $2,6 млрд в компанию Argo AI, которая является партнером Ford, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ford и Volkswagen расширяют сотрудничество на глобальном уровне. Оно теперь включает в себя такие области, как электромобили и - в кооперации с Argo AI - автономное управление ", - говорится в сообщении. Как предполагается, рыночная стоимость Argo AI, которая занимается разработкой программного обеспечения и систем управления для беспилотных авто, повысится до $7 млрд.

Уточняется, что германский концерн вложит около $1 млрд в виде финансовых средств, а также включит в сделку дочернюю компанию AID, стоимость которой оценивается в $1,6 млрд. "В общей сложности Volkswagen инвестирует $2,6 млрд", - резюмировали в компании.

"Оба автопроизводителя получат доступ к технологиям, которые можно будет применять для серийной разработки автономных транспортных средств", - сообщается в пресс-релизе.

В начале 2019 года Ford и Volkswagen договорились о том, что с 2022 года будут совместно производить пикапы и фуроны.

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