Посольство РФ сообщило, что замминистра внешнеэкономических дел КНДР отправился в Москву

13 июля 2019 09:24 (UTC+04:00)

Замглавы Министерства внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын вылетел в Москву на переговоры о двустороннем экономическом сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 7 июня в Пхеньяне встречи сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын 13 июля вылетел в Москву для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия", - подчеркивается в сообщении российской дипмиссии.

Ранее 7 июня в Пхеньяне состоялись переговоры главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ, в ходе которых они определили сроки и конкретные шаги по реализации договоренностей в сфере торгово-экономического сотрудничества, которые были достигнуты на саммите лидеров России и КНДР во Владивостоке. В частности, на переговорах речь шла об активизации железнодорожного сообщения по ветке Хасан - Раджин, которая была реконструирована в 2013 году для экспортных перевозок российского угля транзитом через порт Раджин на восточном побережье народной республики.

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына состоялись 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Лидеры обстоятельно обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также подробно рассмотрели вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан пересмотрит закон СРП с нефтегазовыми компаниями из-за долга "Лукойлу"
Энергетика 10:40
В России паводок подтопил 80 придомовых территорий
В мире 07:20
Девять станций Сокольнической линии московского метро закрыли до 20 июля
Россия 07:17
Первый замгоссекретаря США встретится с замглавы МИД РФ
В мире 03:23
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
В мире 12 июля 23:19
Российская авиакомпания начала полеты в Узбекистан
Бизнес 12 июля 17:15
Лента новостей
Узбекистан пересмотрит закон СРП с нефтегазовыми компаниями из-за долга "Лукойлу"
Энергетика 10:40
Узбекистан реализует новые проекты в машиностроении
Бизнес 10:31
Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд
Китай 10:29
Генпрокуратура: Общественность была своевременно проинформирована о смерти А. Гурбанова
Общество 10:24
Кравченко: Франция остается важным партнером Беларуси в Европе и мире
Беларусь 10:24
Rafael получила контракт на 100 миллионов долларов
Израиль 10:17
Турецкая полиция проводит операцию против производителей контрафактного алкоголя
Турция 10:13
Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Маминым
Кыргызстан 10:12
Госконцерн Туркменистана закупает установку по производству метилдиэтаноламина
Тендеры 10:08