Посольство РФ сообщило, что замминистра внешнеэкономических дел КНДР отправился в Москву

Замглавы Министерства внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын вылетел в Москву на переговоры о двустороннем экономическом сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 7 июня в Пхеньяне встречи сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын 13 июля вылетел в Москву для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия", - подчеркивается в сообщении российской дипмиссии.

Ранее 7 июня в Пхеньяне состоялись переговоры главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ, в ходе которых они определили сроки и конкретные шаги по реализации договоренностей в сфере торгово-экономического сотрудничества, которые были достигнуты на саммите лидеров России и КНДР во Владивостоке. В частности, на переговорах речь шла об активизации железнодорожного сообщения по ветке Хасан - Раджин, которая была реконструирована в 2013 году для экспортных перевозок российского угля транзитом через порт Раджин на восточном побережье народной республики.

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына состоялись 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Лидеры обстоятельно обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также подробно рассмотрели вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове.

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