В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины

13 июля 2019 11:18 (UTC+04:00)

Туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем на горной дороге в японской префектуре Нагано, пострадал 21 человек, один находится в тяжелом состоянии, сообщает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Во второй половине дня в субботу на горной дороге, относящейся к городу Мацумото в префектуре Нагано, столкнулся туристический автобус и легковой автомобиль.

В результате ДТП 21 человек направлен в больницу, один из них – водитель легкового автомобиля - находится в тяжелом состоянии.

Причины происшествия выясняются.

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