Шри-Ланка снижает сборы авиакомпаний для привлечения туристов

13 июля 2019 12:28 (UTC+04:00)

Правительство Шри-Ланки приняло решение снизить расходы на наземное обслуживание авиакомпаний и уменьшить налоги перевозчиков на топливо. Предполагается, что эта мера приведет к увеличению количества рейсов в страну и снижению стоимости авиабилетов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Проект создан для того, чтобы помочь туристической индустрии страны восстановиться после серии террористических атак 21 апреля 2019 года.

По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, нападения привели к сокращению числа туристов в июне на 57% по сравнению с первым летним месяцем 2018 года.

Это очень беспокоит правительство страны, так как примерно полмиллиона ее жителей напрямую зависят от туризма, а еще два миллиона косвенно получают прибыль от индустрии.

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