Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией

Переходный военный совет Судана и крупнейшее оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" отложили до воскресенья переговоры по спорным моментам относительно устройства страны на переходный период, сообщил посредник Афросоюза Мухаммед Хасан Лаббад, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Переходный совет и "Силы за свободу и перемены" потребовали отложить встречу до воскресенья для консультаций и лучшей подготовки", - сказал Лаббад, чьи слова цитирует телеканал "Аль-Арабия".

Ожидалось, что в субботу военный совет и оппозиция Судана завершат переговоры для разрешения спорных моментов для достижения окончательного соглашения по устройству страны на переходный период. Оппозиционные силы требуют сформировать парламент за срок от 45 дней до трех месяцев, но военные предпочитают не ставить временны рамок для формирования законодательного собрания.

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