На севере Афганистана произошел взрыв

14 июля 2019 12:26 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять полицейских погибли, двое получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной у дороги в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом, как сообщил телеканал TOLO news, заявили в воскресенье представители провинциальной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным телеканала, инцидент произошел в субботу, 13 июля. Взрывное устройство сработало в районе Гозаргах-э-Нур, когда по дороге проезжал полицейский внедорожник Humvee.

Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

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