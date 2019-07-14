В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

14 июля 2019 13:48 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в воскресенье на территории Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 152 км к юго-востоку от населенного пункта Софифи, расположенного на крупнейшем из Молуккских островов. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами к настоящему моменту не поступали.

Индонезийские острова входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо - цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова и Филиппины на юг до Новой Зеландии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Другие страны 10:25
Оппозиционный кандидат признал поражение на выборах президента Индонезии
Другие страны 13 июля 11:51
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В мире 13 июля 06:00
На Филиппинах произошло землетрясение
В мире 13 июля 01:49
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
Другие страны 12 июля 01:29
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6
Турция 11 июля 05:02
Лента новостей
Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в том, что образование в Азербайджане достигло нынешнего уровня - министр
Политика 14:00
Седьмой самолет с элементами С-400 прибыл в Турцию
Турция 13:56
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
В мире 13:52
Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла
Общество 13:37
На юго-западе Китая обнаружили древние захоронения эпохи бронзы
Китай 13:27
Глава МИД Великобритании о возможных последствиях провала переговоров по Brexit
Европа 13:15
Военно-космическое командование Франции разместят в Тулузе
Европа 12:49
На севере Афганистана произошел взрыв
Другие страны 12:26
В Испании восемь человек пострадали во время забега с быками
Европа 12:12