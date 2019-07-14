В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в воскресенье на территории Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 152 км к юго-востоку от населенного пункта Софифи, расположенного на крупнейшем из Молуккских островов. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами к настоящему моменту не поступали.

Индонезийские острова входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо - цепь сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся от берегов Мексики через Гавайские острова и Филиппины на юг до Новой Зеландии.

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