В Алжире задержали пять боевиков, планировавших теракты

Алжирские военные и сотрудники жандармерии задержали в провинции Батна на северо-востоке страны пятерых боевиков, планировавших теракты против демонстрантов, говорится в заявлении министерства обороны страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, отряды национальной народной армии в координации с национальной жандармерией задержали в рамках борьбы с терроризмом пятерых боевиков. Сообщается, что в результате расследования было выяснено, что задержанные планировали нападения на мирных демонстрантов в разных частях Алжира с использованием взрывных устройств.

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок досрочно покинул свой пост. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". В то же время на проведении выборов настаивала алжирская армия. Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на неопределенный срок.

В последние недели в Алжире прошли аресты крупнейших бизнесменов и бывших политиков, которых обвиняют в коррупции. При этом народное недовольство не утихает, демонстранты требуют от армии прекратить вмешиваться в политику и настаивают на переходном периоде.

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