Борис Джонсон возобновит торговый диалог с США, если займет кресло премьера

Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон в случае победы на выборах намерен договориться с США об установлении режима свободной торговли после выхода Великобритании из Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В окружении кандидата убеждены в том, что подписание торгового соглашения с США позволит Великобритании продемонстрировать свои серьезные намерения партнерам на мировом рынке и приведет к заключению новых договоров. "Решением всей проблемы (вокруг Brexit - прим. ТАСС) являются США, - приводит издание слова представителя команды Джонсона. - Если мы договоримся с Америкой о торговой сделке, то сможем очень быстро заключить и другие договоры на рынке. Это (заключение сделки с США - прим. ТАСС) убедит других в том, что мы настроены серьезно".

Отмечается, что в качестве сроков официального визита Джонсона в Соединенные Штаты рассматривается открытие 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое намечено на 17 сентября, однако, по данным "Таймс", это может произойти и раньше. Как ожидается, фаворит избирательной гонки намерен заключить с президентом США Дональдом Трампом "ограниченное соглашение о торговле товарами определенной сферы к 31 октября (предполагаемой дате Brexit - прим. ТАСС), а также наметить границы полномасштабного торгового соглашения".

"Не остается сомнений в том, что к моменту, когда мы покинем [ЕС] 31 октября, мы должны достичь определенного соглашения с США", - подвел итог один из помощников Джонсона.

10 июля лондонская газета The Independent информировала, что раунд британо-американских переговоров об установлении между странами после Brexit режима свободной торговли был отменен 9 июля на фоне обострения напряженности в отношениях между Лондоном и Вашингтоном в связи со скандалом вокруг утечек из депеш британского посла в США Кима Дэррока. Это произошло даже несмотря на то, что канцелярия британского премьера заранее дала понять, что Дэррок не станет принимать участия в запланированном раунде переговоров.

Дипломатический скандал

Дональд Трамп во вторник, 9 июля, раскритиковал деятельность посла Великобритании, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом" и заявив, что американская администрация больше не будет иметь с ним дела. Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему руководству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды: администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также утверждал, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В среду на фоне разразившегося скандала Дэррок подал в отставку, хотя британский МИД, кабинет министров и глава правительства Тереза Мэй заявляли о том, что сохраняют доверие к послу. По их мнению, дипломат вправе откровенно выражать свое мнение в документах, не предназначенных для широкой публики.

Вокруг Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября текущего года.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля. Помимо Ханта, в ней участвует бывший глава Форин оффиса евроскептик Борис Джонсон, который считается главным претендентом на победу.

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