Южнокорейская оппозиция готова обсудить с президентом торговые санкции Японии

15 июля 2019 11:13 (UTC+04:00)

Южнокорейская оппозиция выразила готовность к переговорам с президентом страны Мун Чжэ Ином по вопросу японских санкций. Об этом, как в понедельник сообщило агентство Yonhap, заявил глава оппозиционной Корейской партии свободы Хван Гё Ан на пресс-конференции в здании Национального собрания (парламента), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я уверен, что [переговоры] предоставят возможность продемонстрировать гражданам сплоченную работу политиков", - подчеркнул Хван Гё Ан. Он добавил, что примет любой формат обсуждения, в том числе встречу президента с лидерами правящей и оппозиционных партий. При этом политик раскритиковал правительство Японии за введение экспортных ограничений и потребовал немедленной отмены санкций.

Председатель правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Хэ Чхан приветствовал инициативу лидера оппозиции, отметив, что "президент страны, похоже, с готовностью отнесся к проведению встречи с главами парламентских партий".

1 июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

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