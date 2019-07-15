В Пакистане из-за наводнений погибли более 20 человек

15 июля 2019 13:01 (UTC+04:00)

По меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнений в регионе Кашмир в Пакистане, вызванных проливными дождями, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам директора управления государственной службы по борьбе со стихийными бедствиями Саида ур-Рехмана, на которого ссылается агентство, проливные дожди привели к наводнениям ночью на туристическом курорте в долине Нилам, в результате чего были разрушены более 150 домов и две мечети.

Среди погибших два сотрудника службы безопасности, девять местных жителей и еще 11 человек, приехавших в местные мечети на службы.

По данным агентства, еще несколько человек остаются в своих домах в пострадавшем районе, в настоящее время предпринимаются меры по их эвакуации.

Власти уже открыли временные лагеря для размещения местных жителей.

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