В Пакистане из-за наводнений погибли более 20 человек

По меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнений в регионе Кашмир в Пакистане, вызванных проливными дождями, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам директора управления государственной службы по борьбе со стихийными бедствиями Саида ур-Рехмана, на которого ссылается агентство, проливные дожди привели к наводнениям ночью на туристическом курорте в долине Нилам, в результате чего были разрушены более 150 домов и две мечети.

Среди погибших два сотрудника службы безопасности, девять местных жителей и еще 11 человек, приехавших в местные мечети на службы.

По данным агентства, еще несколько человек остаются в своих домах в пострадавшем районе, в настоящее время предпринимаются меры по их эвакуации.

Власти уже открыли временные лагеря для размещения местных жителей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.