В нескольких регионах Филиппин объявили тревогу из-за вспышки лихорадки Денге

Власти Филиппин объявили тревогу в нескольких регионах западной и центральной части страны из-за вспышки лихорадки Денге, которая унесла жизни не менее 450 человек с начала 2019 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим оповестить население регионов, где наблюдаются ранние признаки вспышки Денге", - заявил министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке. Режим тревоги введен в регионах Северный Минданао, Западные Висайи, Центральные Висайи и Мимаропа. Отмечается, что число заразившихся лихорадкой превысило 105 тыс. человек. Этот показатель увеличился на 85% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшую группу инфицированных составляют дети от пяти до девяти лет.

Денге - вирусная инфекция, которая передается через комариные укусы. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

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