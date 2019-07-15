В Китае создали систему распознавания собак по отпечатку носа

15 июля 2019 17:33 (UTC+04:00)

В Китае появилась программа слежения, которая способна распознавать собак по отпечатку их носа. Разработка принадлежит стартапу Megvii, который создает системы распознавания лиц для китайского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новая программа Megvii обучена распознавать собак по отпечаткам носа, которые, как и отпечатки пальцев у человека, имеют свой уникальный узор", - говорится в сообщении.

Для регистрации собаки в приложении Megvii необходимо навести камеру телефона на морду животного под разными углами. После этого биометрические данные собаки попадают в общую базу и искусственный интеллект сможет ее распознать. Как отмечают в компании, этот метод надежен на 95%. Благодаря приложению около 15 тыс. потерявшихся домашних животных удалось найти и вернуть владельцам.

В последние годы такие технологии для животных становятся все более распространенными. В США для поиска потерявшихся кошек и собак используют приложение Finding Rover.

Как добавили в Megvii, в Китае новую разработку намерены также использовать, чтобы штрафовать недобросовестных хозяев, которые не убирают за своими питомцами в общественных местах или выгуливают их без поводка и намордника.

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