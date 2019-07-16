Вблизи острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от индонезийского острова Бали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы во вторник в 0.18 по времени UTC в 88 километрах к юго-западу от населенного пункта Джимбаран. Очаг землетрясения залегал на глубине 100 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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