Вблизи острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,1

16 июля 2019 06:05 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от индонезийского острова Бали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы во вторник в 0.18 по времени UTC в 88 километрах к юго-западу от населенного пункта Джимбаран. Очаг землетрясения залегал на глубине 100 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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