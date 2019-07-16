Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн

16 июля 2019 08:57 (UTC+04:00)

Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По его данным, Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы продал примерно 1 тонну золота 12 июля. Агентство не указывает, какие страны приобрели драгоценный металл, однако называет ОАЭ и Турцию в качестве возможных покупателей.

Отмечается, что представители ЦБ Боливарианской Республики отказались комментировать ситуацию.

По данным агентства, в общей сложности с начала апреля Венесуэла продала около 24 тонн золота из-за чего ее золотовалютные резервы упали до $8,1 млрд.

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