Проведены переговоры по делимитации кыргызско-таджикской госграницы

В городе Исфара Республики Таджикистан для ускорения описания оставшихся участков государственной границы состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

В ходе переговоров стороны произвели рабочее описание прохождения линии государственной границы и были обсуждены предложения по описанию оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы, сообщает пресс-служба правительства КР.

На встрече достигнута договоренность о проведении совместных полевых обследований отдельных участков Государственной границы в Баткенском районе Баткенской области. Переговоры прошли в духе взаимопонимания и в дружественной атмосфере.

Следующая встреча запланирована на территории Таджикистана.

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