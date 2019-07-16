В Хорватии из-за пожара эвакуировали десять тысяч гостей фестиваля музыки

Хорватские экстренные службы эвакуировали 10 тысяч гостей музыкального фестиваля из-за лесного пожара в районе пляжа Зрче на острове Паг в Адриатическом море, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар в сосновом лесу близ пляжа Зрче начался около 1.00 в ночь на вторник. Огонь быстро распространился на территорию всего в 300 метрах от туристических объектов пляжа Зрче, где в эти дни проводится музыкальный Fresh Island festival. Из управления полиции Личско-сеньской жупании (округа) сообщили, что эвакуировали ночью 10 тысяч гостей фестиваля. ВВС Хорватии отправили на тушение огня несколько спецсамолетов.

"Пожар на открытом пространстве, который возник ночью близ пляжа Зрче на острове Паг, взят под контроль. В 7.45 первый из трех Canadair CL-415 улетел с пожара, еще два скоро также покинут место возгорания. В тушении в данный момент занято 64 пожарных и 21 пожарная машина", - сообщило утром HVZ на своей странице в Facebook.

Островная трасса Паг-Новаля продолжает оставаться закрытой из-за пожара.

Министерство обороны сообщило, что задействовало на тушении также два самолета Airtractor AT-802. Всего с 17 июня противопожарный авиаотряд ВВС Хорватии с авиабазы под городом Задар совершил 297 вылетов и сбросил на огонь 1,6 тысячи тонн воды.

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