В ЕС поддержали возобновление переговоров по Венесуэле

16 июля 2019 16:24 (UTC+04:00)

Евросоюз обещает продолжить расширять свои меры по Венесуэле, если переговоры не принесут конкретных результатов, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ЕС подтверждает, что основополагающий многомерный кризис требует срочного политического решения. Этого можно достичь только путем мирного, демократического и венесуэльского процесса, ведущего к свободным и справедливым президентским выборам. Поэтому ЕС приветствует и поддерживает возобновление на Барбадосе переговоров, которым способствует правительство Норвегии и которые должны оставаться основным каналом преодоления кризиса", - заявила Могерини.

Исходя из заявления, ЕС призывает стороны к подлинному участию и необходимой гибкости, чтобы срочно достичь результата, который позволил бы проведение прозрачных и отслеживаемых на международном уровне выборов в стране.

"В случае отсутствия конкретных результатов от продолжающихся переговоров, ЕС продолжит расширять свои целевые меры", - отметила Могерини.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен. Правительство Норвегии сообщало о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.

Позднее МИД Норвегии подтвердил, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры на Барбадосе.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шефчович: К 2022 году энергетическая система ЕС должна быть более устойчивой к возможным сбоям
Энергетика 12:38
Шефчович: ЕС и Турция оказали огромную помощь в реализации «Южного газового коридора»
Энергетика 11:48
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн
Другие страны 08:57
Евросоюз продлил санкции против КНДР
Европа 02:25
ЕС приостановил диалог с Турцией и сократил объем помощи из-за ее действий в ИЭЗ Кипра
Европа 00:40
Малайзия подаст иск в ВТО против ЕС из-за ограничений на пальмовое масло
Другие страны 15 июля 13:35
Лента новостей
Британские ученые выяснили, что слуховые аппараты могут уберечь пожилых людей от деменции
Другие страны 16:46
По поручению Верховного главнокомандующего в Азербайджане проверяются воинские части (ФОТО)
Политика 16:43
В последние дни солнечная активность на территории Азербайджана была низкой
Общество 16:40
В 2018 году реэкспорт автомобилей из Грузии составил 12,2% от общего объема экспорта
Финансы 16:36
Для проекта "Новый город" (бывший Khazar Islands) подготовят ТЭО
Экономика 16:27
В Азербайджане обнародованы результаты второго этапа экзаменов по приему в медицинскую резидентуру
Общество 16:15
Грузия является стратегическим туристическим рынком для Германии
Туризм 16:11
Увеличилось число граждан Турции, посетивших Грузию в поисках работы
Бизнес 16:02
В ближайшие дни помидоры в Азербайджане подешевеют - эксперт
Общество 15:58