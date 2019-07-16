Трамп: Белый дом ознакомится с заявлениями о сотрудничестве Google с властями Китая

16 июля 2019 17:16 (UTC+04:00)

Администрация США ознакомится с заявлениями американского предпринимателя, сооснователя платежной системы PayPal Питера Тиля о сотрудничестве компании Google с правительством Китая. Об этом президент США Дональд Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным новостного портала Axios, Тиль ранее заявил, что федеральные власти должны расследовать связи Google с китайскими военными.

"Замечательный и выдающийся парень, который разбирается в этом вопросе лучше, чем кто-либо! Администрация Трампа ознакомится!" - говорится в сообщении главы Белого дома.

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