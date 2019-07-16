Министр экологии Франции подал в отставку из-за обвинений в растрате госсредств

16 июля 2019 17:44 (UTC+04:00)

Министр экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи подал заявление об отставке на фоне сообщений в СМИ о растрате им государственных средств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нападения и линчевание в средствах массовой информации, которым подвергается моя семья, сегодня заставляют меня отступить, что все поймут", - отметил он, добавив, что не может защищать себя и одновременно "спокойно и эффективно выполнять порученные президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Эдуаром Филиппом задачи". "Поэтому сегодня утром я подал заявление об отставке премьер-министру", - написал он.

Де Рюжи также сообщил, что подал на интернет-издание Mediapart жалобу о клевете. Он указал, что это издание использовало против него в своих материалах "украденные фотографии, сплетни и размытые факты". "Готовность навредить, испортить и разрушить не вызывает сомнений. Я подвергаюсь огню новых вопросов и вынужден постоянно противодействовать новым атакам", - добавил министр.

"В эти болезненные моменты я по-прежнему горжусь действиями, предпринимаемыми при поддержке парламентского большинства для осуществления важных преобразований в климате, энергетике, воде, борьбе с расточительством и биоразнообразием", - подчеркнул де Рюжи.

"Я благодарю президента и премьер-министра за то доверие, которое они оказали мне, - продолжил он. - Я также думаю о своих сотрудниках, которые служили с сознанием и обязательством. Я, наконец, думаю о своей жене и семье, которую хочу защитить".

Ранее издание Mediapart сообщило, что де Рюжи в бытность председателем Национального собрания с октября 2017 по июнь 2018 года организовал целый ряд дорогостоящих приемов на государственные средства в официальной резиденции - особняке Лассе. Однако, по данным сайта, приглашаемые на прием гости не имели непосредственного отношения к политике и его работе, а в основном были друзьями его супруги Северин де Рюжи, журналистки глянцевого журнала Gala.

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