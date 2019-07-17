США пригрозили ответными мерами странам, предлагающим ввести "налог на Google"

17 июля 2019 14:26 (UTC+04:00)

Власти США предупредили о том, что могут принять меры в отношении стран, которые планируют облагать дополнительным налогообложением крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги. Об этом сообщила в среду газета El Mundo. Речь идет о таких гигантах, как Amazon, Apple, Facebook и Google, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает издание, Госдепартамент США направил в свои посольства тех государств, которые рассматривают возможность введения так называемого налога на Google, в том числе в Испанию, документ, в котором отмечается, что администрация президента Дональда Трампа "не потерпит никакой дискриминации против компаний со штаб-квартирами в США".

В документе посольствам поручено предупредить власти стран о вероятных мерах в случае, если правительства предпримут такие шаги в одностороннем порядке. При этом в послании не уточняется, о каких конкретно мерах может идти речь. "США проанализируют все законные возможности, чтобы ответить любой стране, которая введет налог на цифровые услуги с потенциально дискриминационным воздействием", - говорится в документе. Власти страны считают, что "существуют некоторые правительства, особенно в Европе", которые политизируют данный вопрос.

Ранее стало известно, что администрация США приступила к изучению последствий решения Франции выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение американских цифровых гигантов, а также рассмотрению возможных ответных мер со стороны Вашингтона.

Считается, что в отношении Amazon, Apple, Facebook, Google и других цифровых корпораций налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы. Наиболее активными сторонниками введения подобного цифрового налога выступают Франция и Великобритания, которые уже приступили к проработке собственного законодательства на этот счет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол США о роли TAP как движущей силы экономических возможностей
Энергетика 15:42
В Вашингтоне в честь 50-летия высадки на Луну появилась проекция ракеты Saturn V
Другие страны 12:08
Суд запретил экс-советнику Трампа использовать Twitter, Facebook и Instagram
США 05:45
Байден в шутку пригрозил вызвать Трампа на соревнование по отжиманию от пола
В мире 05:18
В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не создать "метгаторов"
В мире 04:25
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы и трех генералов
В мире 03:10
Лента новостей
РФ и Туркменистан обсуждают перспективы транзитных перевозок в Каспийском регионе
Бизнес 15:46
Посол США о роли TAP как движущей силы экономических возможностей
Энергетика 15:42
Азербайджан занял 34-ое место в рейтинге самых безопасных стран мира
Экономика 15:36
Наиля Аскерзаде и Тимур Вайнштейн - номинанты ТЭФИ-2019
Интересное 15:29
Ректор Эльчин Бабаев объявил журналистский конкурс по случаю юбилея БГУ (ФОТО)
Общество 15:26
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon
Европа 15:21
Азербайджанские пчеловоды получат более 4,2 млн манатов субсидий
Экономика 15:19
Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку в проведении операций детей с пороком сердца
Общество 15:18
Для вынужденных переселенцев в Билясуваре прокладывается магистраль водоснабжения (ФОТО)
Экономика 15:13