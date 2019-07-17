Мирча Джоанэ назначен заместителем генерального секретаря НАТО

17 июля 2019 17:29 (UTC+04:00)

Румын Мирча Джоанэ назначен новым заместителем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в среду в Брюсселе, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Я рад объявить о назначении Мирчи Джоанэ следующим заместителем генерального секретаря. Он является убежденным сторонником трансатлантических связей и принесет многолетний опыт в качестве государственного деятеля и дипломата на этот пост. Он станет первым румыном, занявшим этот высокий пост", - цитирует Столтенберга пресс-служба альянса.

В заявлении подчеркивается, что румын заменит Роуз Готтемюллер из США, которая заняла свой пост в октябре 2016 года. "Я очень благодарен Роуз Готтемюллер. Ее дипломатические навыки и опыт в области международной политики безопасности были неоценимы для Североатлантического союза, поскольку НАТО продолжает адаптироваться к более непредсказуемым условиям безопасности", - добавил генсек.

Пресс-служба поясняет, что Мирча Джоанэ является основателем и президентом Аспенского института в Румынии. "Ранее он занимал пост председателя румынского Сената, министра иностранных дел и посла Румынии в США. Он займет свой пост в середине октября 2019 года", - заключил глава альянса.

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