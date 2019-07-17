Стронники Талибана убили афганского генерала

17 июля 2019 22:39 (UTC+04:00)

Генерал национальной армии Афганистана убит солдатами, оказавшимися сторонниками радикального движения "Талибан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал TOLONews.

Представитель минобороны сообщил, что генерал Абдул Мубин Муджтаба командовал полком в провинции Газни. Он был убит во время инспекции блокпоста на автомагистрали между провинциями Газни и Кандагар.

В нападении участвовали двое солдат, связанных с талибами, один из них был убит, другой ранен.

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