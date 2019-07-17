Стронники Талибана убили афганского генерала

Генерал национальной армии Афганистана убит солдатами, оказавшимися сторонниками радикального движения "Талибан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал TOLONews.

Представитель минобороны сообщил, что генерал Абдул Мубин Муджтаба командовал полком в провинции Газни. Он был убит во время инспекции блокпоста на автомагистрали между провинциями Газни и Кандагар.

В нападении участвовали двое солдат, связанных с талибами, один из них был убит, другой ранен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.