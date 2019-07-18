МИД Индии осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль

18 июля 2019 12:34 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Индии осудило убийство заместителя генерального консула Турции в городе Эрбиль - столице Курдского автономного района на севере Ирака. Об этом в четверг сообщает официальный представитель МИД республики Равиша Кумара, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индия осуждает террористическую атаку, которая вчера произошла в Эрбиле. Мы направляем наши соболезнования семье погибшего турецкого дипломата", - заявил Кумар. Он также подчеркнул, что "Индия всегда противостояла терроризму во всех его проявлениях".

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, вооруженное нападение на сотрудников турецкого генконсульства произошло 17 июля в одном из ресторанов Эрбиля. По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое. В результате атаки погиб один сотрудник генконсульства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии почти шесть миллионов человек оказались в зоне стихийного бедствия
Другие страны 10:47
Индия может попытаться запустить к Луне миссию "Чандраян-2" 21-22 июля
Другие страны 09:56
МИД Ирана осудил нападение на сотрудников генконсульства Турции в Ираке
Политика 17 июля 22:10
ВВС Турции нейтрализовали семь террористов РПК на севере Ирака
Турция 17 июля 21:52
В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года
Другие страны 17 июля 16:25
В Ираке убит турецкий дипломат
Турция 17 июля 16:15
Лента новостей
Замглавы ЕК рассказал о панике британских властей в начале переговоров по Brexit
Европа 13:05
В Атырауской области Казахстана реализуют проект стоимостью почти в $12 млн
Бизнес 13:01
В Гяндже пресечена продажа 100 кг падали (ФОТО)
Общество 12:56
В Грузии будет ускорено развитие пенсионного фондового рынка
Финансы 12:55
Китай выделил свыше $3 млн на развитие хлопководства в Узбекистане
Бизнес 12:52
Путин встретится с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell
Россия 12:51
Самир Дубенди избран в состав экспертного совета Международной гостиничной премии
Путешествия 12:47
На севере Турции от селей спасено свыше 20 человек
Турция 12:43
Доходы населения Азербайджана выросли
Финансы 12:32