МИД Индии осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль

Министерство иностранных дел Индии осудило убийство заместителя генерального консула Турции в городе Эрбиль - столице Курдского автономного района на севере Ирака. Об этом в четверг сообщает официальный представитель МИД республики Равиша Кумара, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индия осуждает террористическую атаку, которая вчера произошла в Эрбиле. Мы направляем наши соболезнования семье погибшего турецкого дипломата", - заявил Кумар. Он также подчеркнул, что "Индия всегда противостояла терроризму во всех его проявлениях".

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, вооруженное нападение на сотрудников турецкого генконсульства произошло 17 июля в одном из ресторанов Эрбиля. По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое. В результате атаки погиб один сотрудник генконсульства.

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