Путин и Макрон обсудили ситуацию, сложившуюся после выхода США из иранской ядерной сделки

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию, сложившуюся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С обеих сторон подчеркнуто, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения. Отмечена целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении СВПД", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

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