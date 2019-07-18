Парламент Британии принял поправку, призванную не допустить Brexit без сделки

18 июля 2019 17:52 (UTC+04:00)

Палата общин британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, чтобы помешать новому премьер-министру Соединенного Королевства осуществить Brexit при отсутствии сделки между Лондоном и Брюсселем. В четверг депутаты 315 голосами против 274 приняли поправку, внесенную лейбористом Хиллари Беном и консерватором Алистером Бертом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поправка должна помешать будущему премьер-министру приостановить работу парламента, чтобы не дать депутатам заблокировать возможность Brexit без сделки. Фаворит премьерской гонки экс-глава МИД страны Борис Джонсон не исключил, что такой вариант развития событий возможен. По данным Sky News, Джонсон и его команда планируют, что королева Елизавета II произнесет свою тронную речь в начале ноября, открыв новую парламентскую сессию уже после того, как страна покинет ЕС.

Техническая поправка к закону предполагает, что даже в случае приостановки работы парламента он должен быть вновь созван по крайней мере на пять дней для рассмотрения вопросов, касающихся работы североирландского парламента. Это может позволить противникам Brexit без сделки перехватить контроль за повесткой дня Палаты общин и провести через парламент новые законы, которые не позволят стране покинуть ЕС при отсутствии договоренностей с Брюсселем. Так называемый жесткий Brexit без сделки с Евросоюзом чреват крайне негативными последствиями для британской экономики.

Sky News информировал, что несколько десятков депутатов правящей в Великобритании Консервативной партии во главе с министром финансов Филипом Хаммондом и министром юстиции Дэвидом Гоком воздержались в ходе проведенного голосования. Это может стоить им министерских портфелей, поскольку члены партии были проинструктированы о том, что должны голосовать против поправки. Как отмечают британские политические комментаторы, результаты голосования демонстрируют углубления раскола внутри партии тори, что может привести к проведению досрочных выборов в британский парламент этой осенью.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

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