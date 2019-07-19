Трамп выдвинет на должность министра труда США Юджина Скалиа

19 июля 2019 11:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность министра труда юриста Юджина Скалиа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад объявить, что намерен назначить Юджина Скалиа новым министром труда", - написал Трамп. По словам президента, Скалиа добился больших успехов в юридической сфере, в том числе в делах, связанных с трудовым законодательством, и "пользуется большим уважением" среди коллег.

Юрист, работающий в одной из престижных вашингтонских адвокатских контор, является сыном бывшего члена Верховного суда США Антонина Грегори Скалиа, умершего в 2016 году. Кандидатура Скалиа должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

На прошлой неделе нынешний министр труда Александр Акоста объявил о намерении уйти со своего поста. Это произошло на фоне скандала, связанного с миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиненным в домогательствам к несовершеннолетним. Акосту обвиняли в том, что он в 2008 году позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за свои преступления.

Разбирательство произошло в 2007-2008 годах в штате Флорида. Акоста в то время являлся прокурором Южного округа этого штата и участвовал в заключении сделки между следствием и миллиардером. Согласно ее условиям, Эпштейн признал вину в менее тяжелом преступлении - привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев, при том ему разрешалось регулярно покидать пенитенциарное учреждение.

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