Трамп выдвинет на должность министра труда США Юджина Скалиа

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на должность министра труда юриста Юджина Скалиа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад объявить, что намерен назначить Юджина Скалиа новым министром труда", - написал Трамп. По словам президента, Скалиа добился больших успехов в юридической сфере, в том числе в делах, связанных с трудовым законодательством, и "пользуется большим уважением" среди коллег.

Юрист, работающий в одной из престижных вашингтонских адвокатских контор, является сыном бывшего члена Верховного суда США Антонина Грегори Скалиа, умершего в 2016 году. Кандидатура Скалиа должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

На прошлой неделе нынешний министр труда Александр Акоста объявил о намерении уйти со своего поста. Это произошло на фоне скандала, связанного с миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиненным в домогательствам к несовершеннолетним. Акосту обвиняли в том, что он в 2008 году позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за свои преступления.

Разбирательство произошло в 2007-2008 годах в штате Флорида. Акоста в то время являлся прокурором Южного округа этого штата и участвовал в заключении сделки между следствием и миллиардером. Согласно ее условиям, Эпштейн признал вину в менее тяжелом преступлении - привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев, при том ему разрешалось регулярно покидать пенитенциарное учреждение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.