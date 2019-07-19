В Токио заявили, что не будут обсуждать с Сеулом вопрос снятия торговых ограничений

Япония не намерена обсуждать с Южной Кореей возможность снятия ограничений на экспорт в эту страну высокотехнологичных материалов. Об этом заявили в пятницу в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ужесточения контроля отражают собой изменение нашей внутригосударственной структуры поставок, поэтому этот вопрос не подлежит обсуждению", - приводит агентство Kyodo слова представителя японского ведомства. Отмечается, что ранее южнокорейская сторона вновь попросила Японию провести консультации по этой проблеме.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения. Также японская сторона высказывала подозрения, что часть этих компонентов, которые также могут быть использованы в военно-промышленном комплексе, могла нелегально поставляться из Южной Кореи в КНДР. Сеул категорически отвергает эти обвинения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

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