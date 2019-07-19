Меркель заявила, что слова Трампа о женщинах-демократах противоречат представлению о США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о солидарности с состоящими в Палате представителей Конгресса США женщинами из прогрессивного крыла Демократической партии, которым президент США Дональд Трамп адресовал критические высказывания в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу ясно заявить, что сила Америки, с моей точки зрения, состоит в том, что это страна, в которой люди разных национальностей внесли вклад в усиление американского народа. Поэтому высказывания [Трампа] сильно противоречат моему представлению и перечеркивают силу Америки", - сказала в пятницу Меркель на пресс-конференции в Берлине.

"Я решительно дистанцируюсь от этого от высказываний Трампа и ощущаю солидарность с женщинами, о которых идет речь", - подчеркнула она.

14 июля Трамп допустил в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии высказывания в Twitter, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Хозяин Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не уточнил, кого он имел в виду, однако, как отметила телекомпания NBC, речь явно шла о нескольких женщинах из Палаты представителей, которых относят к прогрессивному крылу Демократической партии. Помимо Ильхан Омар, переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет, в их число входят Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.

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