Россия и Китай будут сотрудничать в создании сверхмощных лазеров

19 июля 2019 15:35 (UTC+04:00)

Россия и Китай намерены сотрудничать в сфере создания сверхмощных лазеров для научных экспериментов, заявил журналистам президент РАН Александр Сергеев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Дорожная карта о сотрудничестве России и Китая в сфере науки подписана 19 июля в Москве.
"Третье направление сотрудничества (в сфере науки – ред.) связано с созданием и использованием сверхмощных лазеров.

Мы договорились, что в этом году в Шанхае состоится наша первая двухсторонняя встреча, где мы обсудим создание сверхмощных лазеров на петаваттном и эксаваттном уровнях", - сказал Сергеев.

Президент РАН отметил, что сегодня в России и Китае уже есть лазерные установки мощностью 100-200 петаватт (один петаватт - миллион гигаватт). В дальнейшем Россия и Китай планируют объединить опыт и усилия по созданию новых лазеров для фундаментальных исследований.

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