Высший госсовет Ливии обвиняет Францию, ОАЭ и Египет в поддержке Хафтара

19 июля 2019 17:28 (UTC+04:00)

Высший государственный совет Ливии выступил с утверждением о том, что Франция, ОАЭ и Египет оказывают помощь Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и готовят "новое нападение" на ливийскую столицу Триполи, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе утверждается, что, согласно имеющимся в распоряжении Совета разведданным, планируемая атака связана с неспособностью ЛНА добиться успеха в наступлении на Триполи. Высказывается предположение, что при операции будут использоваться различные виды вооружений, включая самолеты.

Совет возложил на указанные страны ответственность за возможные трагические последствия подобных деСовет возложил на указанные страны ответственность за возможные трагические последствияйствий, а также призвал ООН "занять жесткую и решительную позицию" по отношению к посягательствам на суверенитет Ливии.

Высший государственный совет - консультативный орган, который поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА Халифы Хафтара. С апреля этого года силы Хафтара ведут бои за Триполи с формированиями, лояльными ПНС.

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