В Колумбии три человека погибли в результате падения микроавтобуса в пропасть

20 июля 2019 02:45 (UTC+04:00)

По меньшей мере три человека стали жертвами ДТП на западе Колумбии, в результате которого микроавтобус упал в пропасть. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел во второй половине четверга в муниципалитете Боливар (западный департамент Каука). Водитель микроавтобуса потерял управление, транспортное средство вылетело с дороги и упало в пропасть глубиной 80 м. В результате ДТП три пассажира погибли на месте, еще 16 с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшие больницы.

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