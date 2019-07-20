Германия осудила задержание Ираном торговых судов

20 июля 2019 13:13 (UTC+04:00)

Правительство ФРГ осуждает задержание властями Ирана двух торговых судов в Персидском заливе и считает данный шаг вмешательством в гражданское судоходство. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство самым решительным образом осуждает задержание двух торговых судов в заливе. Это неоправданное вмешательство в гражданское судоходство, которое еще больше обостряет и без того напряженную ситуацию", - говорится в заявлении.

"Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно отпустить второе судно и освободить его экипаж", - подчеркнули в МИД.

Там предупредили, что "дальнейшая эскалация в регионе очень опасна". "Она грозит подорвать все текущие усилия по выходу из нынешнего кризиса", - считают в ведомстве. "В этой серьезной ситуации мы солидарны с нашими британскими партнерами", - подчеркнули в МИД ФРГ.

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