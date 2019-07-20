Индия находится в контакте с Ираном по задержанному британскому танкеру

20 июля 2019 14:39 (UTC+04:00)

Индия поддерживает контакт с властями Ирана по ситуации с задержанным британским танкером Stena Impero, на котором среди прочих членов экипажа присутствуют индийские граждане, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время мы уточняем детали случившегося. Наше посольство в Тегеране поддерживает контакт с властями Ирана, добиваясь скорейшего освобождения и возвращения на родину индийских граждан", - заявили в дипведомстве.

Ранее иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббаса.
По информации властей Исламской Республики, на борту танкера находятся 18 индийцев, а также граждане России, Латвии, Филиппин и ряда других стран.

Посольство РФ в Тегеране заявило ранее РИА Новости, что проинформировано судовладельцем, что на танкере, задержанном в Ормузском проливе, находились россияне, продолжит выяснять детали произошедшего.

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