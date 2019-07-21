Премьер Японии подтвердил, что завершает свое пребывание у власти в 2021 году

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье заявил, что не собирается в очередной раз выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после того, как срок его полномочий на этой должности истечет в 2021 году. Таким образом он подтвердил, что его премьерский срок завершается в 2021 году, поскольку в Японии главой правительства автоматически становится председатель правящей партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я совершенно не планирую идти на четвертый срок [на посту председателя партии]", - подчеркнул Абэ в эфире японского телевидения, которое ведет прямую трансляцию подсчета голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов в верхнюю палату парламента, на которых правящий блок в составе ЛДП и ее союзника партии "Комэйто" одержал победу и закрепил за собой большинство в Палате советников.

На данный момент устав правящей ЛДП позволяет ее лидеру переизбираться не более трех раз и находиться на этом посту не более девяти лет. Синдзо Абэ стал председателем партии в 2012 году. 20 февраля он уже вышел на второе место по продолжительности непрерывного пребывания в кресле премьер-министра Японии в послевоенный период. В ноябре, как ожидается, он станет абсолютным чемпионом по этому показателю за всю историю страны.

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