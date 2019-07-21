Явка на выборах в Раду превысила 34%

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 17.00 (GMT+4) по данным 4 из 199 округов, составила 34,71%, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.