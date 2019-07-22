У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

22 июля 2019 15:32 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у берегов Индонезии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС

Подземные толчки зафиксированы в 10.06 по времени UTC. Эпицентр располагался в 232 километрах к востоку от населенного пункта Амахай (провинция Малуку на юго-востоке страны). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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