Замглавы МИД Британии подал в отставку

22 июля 2019 16:11 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан объявил об отставке в связи с предстоящей на этой неделе сменой премьер-министра страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я уволился с поста замминистра иностранных дел этим утром", - написал Дункан в в своем Twitter, сопроводив объявление письмом, адресованным премьер-министру Терезе Мэй.

По его словам, за время его работы в министерстве было сделано множество важных задач на международной арене. Дункан положительно оценил усилия Мэй на посту премьер-министра, однако подчеркнул, что Британия могла бы стать "доминирующей интеллектуальной и политической силой" в мире, но все силы правительства были брошены на работу с "темным облаком Brexit".

Глава министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд в воскресенье также заявил, что планирует уйти в отставку, если экс-глава МИД Борис Джонсон станет следующим премьер-министром. Глава минфина не согласен с позицией Джонсона, что Британия может покинуть ЕС 31 октября без заключения торгового соглашения.

В Великобритании за пост главы кабинета министров борются бывший и нынешний главы МИД Джонсон и Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии. Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.

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